ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಜಾತಶತ್ರು: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : December 14, 2025 at 1:38 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಜಾತಶತ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ 'ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯ. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ ನುಡಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು. 1980ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು 1983 ರಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಮದವಿಲ್ಲ, ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಅವರು, ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೊಗಳಿದರು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎರಡನೇ ವರ್ಗದವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್, ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ಎಂದೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು. ಜೆಡಿಯು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಒಂದಾಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಬೈರೇಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಯಡಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರು ಓದಿದ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಾಂತಿಸಾಧ್ಯ. ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಹೊರಟ್ಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಸ್ನೇಹ ಬೇರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಸದನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಪರವಾಗಿ ಅಚ್ಟುಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದೀಯ ಪಟು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವವಿದೆ: ಈಗ ನಾವು ಸಭಾಪತಿ ಆಗಲು ಒಂದು ವೋಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಹುಮತ ಬರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜಗರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊರಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿದರ್ಶನ. ಹತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಅವರದ್ದು ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವರೇ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ನಿಸರ್ಗಪ್ರೇಮಿ, ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಕಾ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಿ, ದೀರ್ಘ ದ್ವೇಷಿಯಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್, 45 ವರ್ಷ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅವರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟುದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎನ್ನಲು ಹೊರಟ್ಟಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಲ್ಇ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಿನ್ನವತ್ತಳೆ ಓದಿ, ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಸುರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ, 'ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೇಗೆ ಋಣ ತೀರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಇಂಡಿವರೆಗಿನ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಚಿರ ಋಣಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಿಂದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು.
