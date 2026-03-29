ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್: ಕೈದಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Undertrial prisoners
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : March 29, 2026 at 8:25 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ 1ನೇ ಟವರ್, 9 ಬ್ಯಾರಕ್​ನ 1ನೇ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ, ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನರಂಜನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

"ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡಿಐಜಿ ಈಗಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂತಲೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

"ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೈದಿಯೋರ್ವ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ "ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಕೈದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾರಕ್​ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ದ ವಿಡಿಯೋ: ಜೈಲಿನ‌ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಐಜಿ ಆಣತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಪಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್‌ನಂತೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆಗಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲಿನ‌ ಹೊರಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾರಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಪ್ಸನ್ ಡೇನಿಯಲ್, ಸಂಜೀವ, ಮನೋಜ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲ್ ಎಂಬ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 9 ಮೊಬೈಲ್, 6 ಸಿಮ್, ಒಂದು ಏರ್ ಫೋನ್, ಎರಡು ಏರ್ ಬಡ್, 1 ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

