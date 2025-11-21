ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ತಂದೆ, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಕ್ಸೊ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಗಳು

ETV Bharat / state

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ತಂದೆ, ಆತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರದ (ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪ) ನಿವಾಸಿ. ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರದ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಬದಲು ಪೊಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದಡಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಇಂದಿರಾನಗರದ ಯುವತಿಯಾದ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಂದೆಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಲಾಗದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ತಂದೆ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಸನಿ. ನಿತ್ಯ ಕುಡಿದು ಬಂದು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. 08-12-2024ರಂದು ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 08-12-2024 ರಿಂದ 13-12-2024ರವರೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ 11-12-2024 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರನೇ ದಿನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ‍ವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಾನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು, ಕಾಡಿಸುವುದು, ಮೈಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂ.229/2025 ಕಲಂ 85, 351 (2), 352, 64 (2) (ಎಫ್​), ಬಿಎನ್​ಎಸ್​, 2023 ಮತ್ತು ಕಲಂ 4, 8, 12, 17, ಪೊಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ-2012ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

