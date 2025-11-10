ETV Bharat / state

ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಆರಂಭ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

MYSURU VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ JSS CONVOCATION
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜೀವನ ಮುಗಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನೂತನ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರತಿಭೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಕರಣೆ, ವಿಫಲತೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಏಕೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದರು.

ವಿಫಲತೆಗಳಿಂದ ಕುಗ್ಗಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸೋತವರು, ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

MYSURU VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ JSS CONVOCATION
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 16ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)

ಬಳಿಕ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಐದು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತನ್ನೂ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ವಿಪದವಿ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪೋಷಕರ, ಗುರುಗಳ, ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ: ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವಿತ್ರ ನೆಲೆಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ವನಂದಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೀತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಎಚ್. ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ, ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಿಇಒ ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ. ಬೆಟ್‌ಸೂರ್ ಮಠ್, ಪ್ರೊ. ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾ.ಬಿ. ಸುರೇಶ್, ಇನ್ನಿತರರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಪದವಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅವನೂ ಒಂದು ದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?: ನೂತನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಥೆ

MYSURU
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ
JSS CONVOCATION

