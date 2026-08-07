ಸರ್ಕಾರದ ವಶದಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನ: ವಿಎಚ್ಪಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಣೆ
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 7, 2026 at 10:50 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: "ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಹಿಸಿಕೊಡಲು ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಯ ವಿಎಚ್ಪಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ 'ವಿಶ್ವಶ್ರೀ'ಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ – ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, "ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ರೂ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್, ಗುರುದ್ವಾರ, ಜೈನ ಆಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಡಿಟ್ ಫೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಸಿಇಒ) ಕೂರಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದರು.
"ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ, ಯುಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಂತೆ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ವಿಎಚ್ಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ರಾಮಸೇತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (UCC) ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡೆವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
2026ರ ಹೋರಾಟದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: "ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು 2026ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೃಹತ್ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚಂದಾ ಚೋರಿ – ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ: ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ವಿಎಚ್ಪಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆವು. ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ನಿಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ತನಿಖೆಗೆ ಕೋರಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂದು ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಾಗಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತೆರಳಿ, 'ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತನಿಖೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಕಾಣಿಕೆ ಕಳವು ತಡೆಯಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಐಎಎಸ್/ಅಧಿಕೃತ ಸಿಇಒ (CEO) ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಪಮಾನ – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಸಂಸತ್ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಧುಗಳ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಅಥವಾ ಸಂತರ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪವಿತ್ರ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಎಸಗಿರುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ – 2,900 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ಎಫ್ಐ, ಐಸಾ ನಂತಹ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, "ಪೊಲೀಸ್ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 2,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು (ಕೊಲೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳು) ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಸಮಾಜದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬ್ಯಾನರ್, ಪ್ಲೇಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯ, ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷ: "ವಿಎಚ್ಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಅಶೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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