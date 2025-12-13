ನಾಯಿಗಳು ಏಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ: ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕೆಲವು ತಳಿಗಳ ಶ್ವಾನಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಹನಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 13, 2025 at 5:57 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾಯಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಹನಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು 2030ರ ಒಳಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಮುಕ್ತ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ಶ್ವಾನ ತಳಿಗಳಾದ ರಿಟ್ರೀವರ್, ರಾಟ್ವೀಲರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಿಟ್ ಬುಲ್, ಬುಲ್ ಡಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ಇರುವ ನಾಯಿಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಾಯಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು, ಮರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅಡೆಚಣೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಣಕಿದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಆಗದ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಯಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ವಾನ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಾರದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಲಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಸೋಪು ಹಚ್ಚಿ, ನಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- ನಂತರ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಗಾಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಅನುಸಾರ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: