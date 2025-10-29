ETV Bharat / state

ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಾಲಣ್ಣನ ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಡಿಎಫ್ಒ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಕಿವಿ ಬಳಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್, ಆನೆಯ ದೇಹದ ಇತರೆ‌ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ‌ ಸಲುವಾಗಿ ಆನೆಯ ಬಲ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SAKREBAILU ELEPHANT
ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಾಲಣ್ಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 29, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ‌ ಬಿಡಾರದ ಬಾಲಣ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಾಕಾನೆಯ ಬಲ ಕಿವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಯ ಬಲ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಅವರು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದ್ದರು. ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮುರಳಿ ಅವರು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದ್ದರು‌. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಾಯ ಒಣಗದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೀವು ಬಂದು ಗಾಯ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ, ಕಿವಿ ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಕಿವಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ರೀತಿಯ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್​ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೆ.ಟಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡಾ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಕಿವಿ ಬಳಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆನೆಯ ದೇಹದ ಇತರೆ‌ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹರಡುವ ಸಂಭವ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ‌ ಸಲುವಾಗಿ ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಣ್ಣ ಆನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಎಫ್ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್, ಆನೆಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಿವಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಯದಿಂದ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅದು ಉದುರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಆಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಹ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ಆನೆಯು ಸಣ್ಣ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆನೆಗೆ ಕಿವಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ. ಇದರಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಸೂಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ: ಸಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

TAGGED:

SAKREBAILU ELEPHANT HEALTH UPDATE
ELEPHANT SUFFERING FROM GANGRENE
ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಾಲಣ್ಣ
SHIVAMOGGA
SAKREBAILU ELEPHANT BALANNA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಡಸ್ಟರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ, ಅತೀ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಸ್ಟರ್​ ಪುನರಾಗಮನ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀಸರ್​?

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು: ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್​​ VS​ ಡಾನ್​' ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.