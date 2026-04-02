'ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ, ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ': ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿ ಆಗ್ರಹ
ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮೃತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಪೋಷಕರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು.
Published : April 2, 2026 at 7:48 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಮಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪಶು ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಶೈಲಜಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅಂದು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರೆಸುವುದು ಏನಿತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
'ನಾವು ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಅವಳಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೇರೆ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಒಪಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯತೆ ಇತ್ತೇ? ಸಾಯುವ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಸಾವನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೋದಳು. ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದ ಗತಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು' ಎಂದರು.
'ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಯುಕೆಜಿಯಿಂದ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಆಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೀವಾದ್ರೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಾ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಗಳಿಗಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು? ಅವರು ಜೀಪ್ ಕಳುಹಿಸದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಳು?' ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಹಣ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಡಾ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾವ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಅಂದು ಯುಡಿಆರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಂದೇ ಬಂದಿರುವುದು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
