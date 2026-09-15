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ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ: ಅರ್ಧಚಂದ್ರನ ಬಳಿಯೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜನತೆ!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸುವ ಖಗೋಳೀಯ ಸಂಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು.

Venus shone brightly right next to the crescent moon a rare spectacle witnessed by the public
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 7:59 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 8:23 AM IST

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ಕಡಬ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕಡಬ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ದೃಶ್ಯ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತೆಳುವಾದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮನಮೋಹಕ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಹಲವರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯೆ ತೆಳುವಾದ ಬಾಗಿದ ಚಂದ್ರನ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ (Venus) ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸುವ ಖಗೋಳೀಯ ಸಂಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು.

ಏನಿದು ಚಂದ್ರ – ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ?: ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ದಿನ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಆಕಾಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಚಂದ್ರ – ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ (Moon–Venus conjunction) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಕಡಬದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಮೋಡರಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಕಾಶವಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಖಗೋಳಾಸಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ತೆಳುವಾದ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಶುಕ್ರ ಚುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಬೆಳಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಚಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ - ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಚಂದ್ರ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.

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Last Updated : September 15, 2026 at 8:23 AM IST

TAGGED:

ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ
ಅರ್ಧಚಂದ್ರ
ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ
DAKSHINA KANNADA
MOON RARE SPECTACLE WITNESSED

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