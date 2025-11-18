ETV Bharat / state

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಹಠಾತ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಹಠಾತ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಹಠಾತ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಈ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ''ಚುನಾವಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನ ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದು ಸಹಜ ಕ್ರಮ" ಎಂದರು.

"ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15ರಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ - ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸದಸ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದ ನೂರು ಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

