KSCA ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ಅನರ್ಹ ಆದೇಶ; ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ- ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 26, 2026 at 4:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಸ್ಸಿಎ)ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
9 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ಸದ್ಯ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2022ರ ವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರ ದೂರುದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರುದಾರರ ವಾದವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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