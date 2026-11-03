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ದಾವಣಗೆರೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿ ವಾಹನಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲು

ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಾಹನ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

TRANSFORMER BLAST IN DAVANAGERE
ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2026 at 3:38 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರದ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ, ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಓಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟ (ETV Bharat)

TAGGED:

TRANSFORMER BLAST IN DAVANAGERE
ದಾವಣಗೆರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್​​ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಫೋಟ
VEHICLES BURNT IN DAVANAGERE

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