ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ: ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ವರ್ತಕರು
ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಖರ್ಚು ಸಿಗದೇ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 4, 2026 at 5:33 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಯುದ್ಧದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ರೈತರು ಮತ್ತು ವರ್ತಕರ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬೆಳೆದ ಖರ್ಚು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಅವರು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮ ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಆರ್ಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೇರಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಮಾರಿದರೂ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಕೂಲಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂ-ಕೋಸು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ರೈತರು: ತಮ್ಮ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಎಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೂನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಸವಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಡೇಶ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಕೇರಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ ರೈತ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಪಿಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಎಂಸಿಯ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಪರಮೇಶ್.
ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು, ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ, ಹುಣಸೂರು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಆರ್ಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಈಗ 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಹೂಕೋಸು 1 ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಕೆಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1 ಕೆಜಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 30 ಇತ್ತು. ಈಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬದನೇಕಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತು. ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಪಡುವಲಕಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದೆರಡು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ಕೂಲಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ತರಕಾರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಿಮೀಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋಗಳ ಕ್ಯೂ