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ಗುರುಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಸರ್ಜನೆ: ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 7:14 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್​.ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ 10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಗಂಗಧಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

11-12 ಜನರಿದ್ದ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಿ.ಸಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಪ್ರಸಾದ್ ಗಂಗನರಸಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ ಇವರನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 11 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಲ್ಲ‌. ಬದಲಾಗಿ 7 ಜನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 11 -12 ಜನರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ: ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನನಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೈದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಸಂಘದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಗುರುಗಳನ್ನು (ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ) ನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಂಘ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವೀದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

TAGGED:

ವೀರಶೈವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ
DAVANAGERE
ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
VEERASHAIVA PANCHAMASALI SANGHA

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