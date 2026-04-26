ETV Bharat / state

ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಗಲಾಟೆ: ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘದ ರಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಸಂಘರ್ಷ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಠ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 9:49 PM IST

|

Updated : April 26, 2026 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ವಿವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.‌ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದೆ.

ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘವೇ ಸುಪ್ರಿಂ. 13ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ‌ ಹತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 18 ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಸಮಾಜ 25 ಎಕರೆ ದಾನ‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಶಾಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೂಗಿನ ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ. ಹಣಕಾಸು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏಳು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೈಲಾ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜ, ಮಠಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮೂಲ ಸಂಘ, ಭಕ್ತರು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ, ಹಕ್ಕು ಇದೆ" ಎಂದು ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರವಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡದು. ಏಳೆಂಟು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೇವಲ ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಇದ್ದರೂ ಸಚಿವರಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕ ಮಾಜಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಕೇಳೋಕೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾರೆ" ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್, ದಾಸೋಹ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಾಗಿಯೇ ಗೌರವದಿಂದ ಮಠ ತೊರೆಯಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಾಗಿಯೇ ಗೌರವದಿಂದ ಮಠ ತೊರೆಯಲಿ': ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಬಿ.ಸಿ.ಉಮಾಪತಿ

TAGGED:

DAVANAGERE
HARIHARA PANCHAMASALI MUTT
VACHANANANDA SWAMIJI
PANCHAMASALI MUTT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.