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ಬಂದ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೂ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕು: ವಾಟಾಳ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ​ನಾಗರಾಜ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

Vatal Nagaraj protests against Tamil Nadu government
ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 7:01 PM IST

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ಆನೇಕಲ್​: ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಾಳ್​ ನಾಗಾರಾಜ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಇದೇ 13ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂದ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

"ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಂಟರ್​ ಕೊಡಬೇಕು. 13ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬಂದ್​ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

"ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರೂ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾಟಾಳ್​ ನಾಗರಾಜ್​ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರ್ಜಿ: ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ

TAGGED:

BENGALURU URBAN
ವಾಟಾಳ್​ ನಾಗಾರಾಜ್​
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ
MEKEDATU PROJECT
VATAL NAGARAJ PROTEST

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