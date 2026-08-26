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ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು: ವಾಟಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ KRSಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 1ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ​

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್​ಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕರೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 7:26 AM IST

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ಮಂಡ್ಯ: ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 9 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ CWRC ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿಯ ಕಿಚ್ಚು ಜೋರಾಗಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ CWRC ಆದೇಶ ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಡ್ಯದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಬಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣಿರು ಬಟ್ಟೆ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಚಳವಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, "ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಟ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಬೇಡ ಎಂದವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ರೈಲು, ಬಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಂದ್ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 9,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ CWMA

ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ(ಮಂಗಳವಾರ) ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CWMA) ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ ಅಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 9,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ CWRC ನಿನ್ನೆ ನೀಡಿದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ 9,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ CWMAಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೋರ್ವರು ನಿನ್ನೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

TAGGED:

MANDYA
VATAL NAGARAJ PROTEST
ಕಾವೇರಿ ನೀರು
CAUVERY WATER
TAMIL NADU BORDER BANDH

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