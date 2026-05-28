ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಅಕ್ರಮ ರೈಲು ಇ - ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಂಧೆ ಬಯಲಿಗೆ

ಸತರ್ಕ್, ಉಪಲಬ್ಧ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ನಡೆಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 7:59 PM IST

ಮೈಸೂರು: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಣೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಆಪರೇಷನ್ ಅಮಾನತ್ ಅಡಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11311ರ ಬಿ2 ಕೋಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಗದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಪರ್ಸ್​ನ್ನು ಹಾಸನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ದೂರುದಾರರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸತರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17310ರಲ್ಲಿ ಶಿವನಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಪೊಲಿಥಿನ್ ಚೀಲವನ್ನು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ 8 ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 8.5 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 4,475 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಪಲಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈಲು ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಹಾಸನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 83,837 ರೂ., ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ದಂಧೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ 21 ರೈಲು ಇ - ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 66,591 ರೂ., ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಯ ಪಾಲನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16222 ಮೈಸೂರು - ತಾಳಗುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲಾರಂ ಚೈನ್ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಳಂಬ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಆರ್‌ಪಿಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು.

'ಜನ ಜಾಗರಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಎಸ್‌ಎಂಇಟಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು' ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಸ್.ಹುಲ್ಲತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

