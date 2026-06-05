ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾದ ವನ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್
ವನ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
Published : June 5, 2026 at 6:22 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಸಿರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅರಣ್ಯವೃದ್ಧಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಪಾನ್ನ ಸಸ್ಯತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಕಿರಾ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅವರ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿಯ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪರಿಸರ ಆರಾಧಕರಾದ ನವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತವರ ನಡುವೆ ನಾಗೇಶ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಮೂಲತಃ ಅಡುಗೆ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಅಬ್ಬಲಗೆರೆಯ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂದು ಕಾಡಿನ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ವನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವನ್ಯಶ್ರೀ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರಸಾಕ್ತರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಯವಾಕಿ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ನೀಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಿನ ಅನುಭವ ತುಂಬಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಇತರೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನವ್ಯಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರವನದಲ್ಲಿ 120 ಜಾತಿಯ ಸಾವಿರ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನಮಗೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಗಿಡ ನೆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮಿಯಾವಾಕಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಲವು ತಳಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಸಹ ಸುಲಭ. ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಅಗಲ ಹಾಗೂ 40 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 150 ನಮ್ಮ ಪಶ್ವಿಮ ಘಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಮಾದರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ, ಅತಿ ಅಪರೂಪದ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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