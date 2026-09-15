ಹಾವೇರಿ: ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಂದೇಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ವಂದೇಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅದ್ಧೂರಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 5:06 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ವಂದೇಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ. ಈ ಸಂಘ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಸಂಘ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಿನದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 29 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂಘ ಈ ವರ್ಷ ಉಳಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಂಘ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ವಂದೇಮಾತಂ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಿದೆ. ಗಣೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಮಜ್ಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ, ನವದುರ್ಗೆಯರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಹ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ವಂದೇಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಘ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 16 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಎಕರೆಯೊಳಗೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲು ಸಂಘ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿತನವಿಲ್ಲ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಘ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘ ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಬ್ಯಾನರ್, ಅದ್ಧೂರಿ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಘ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಜೆ, ಪಟಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಂಘ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಅನ್ನದಾತರು ಬರಗಾಲದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂಘ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಣಪತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬರಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಭಕ್ತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ, ವಂದೇಮಾತರಂ ಸ್ವಯಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣೇಶನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ದಿನ ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ರೈತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ 16 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 16 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ನಂತರ 16 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಚಿಕ್ಕಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ತಲಾ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಜನತೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಡಿಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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