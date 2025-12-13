ETV Bharat / state

4.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಂದಿಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ; ಓರ್ವನ ಬಂಧನ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಶಕ್ಕೆ

ತೆರೆದ ಶೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೆಂಚರ‍್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

THEFT CASE
ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಂದಿಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ಪಟ್ಟ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 7:34 AM IST

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ತೆರದ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 4.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಕೆಂಚರ‍್ಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನಿಂದ ಹಂದಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪತಿ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 9 ತೆರೆದ ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಮೆ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 25 ದೊಡ್ಡ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 30 ರಿಂದ 40 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 85 ಸಣ್ಣ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿ ಶೆಡ್‌ ಬಳಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಹೋದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು.

ಕಳ್ಳರು ತೆರೆದ ಶೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ದೂರು ನೀಡುವುದು ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಮುರಗಮಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಕುಶಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಂಚರ‍್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಜಿ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಜಗೀದೀಶ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮರೇಶ ಪಿ.ಎನ್, ಜಗದೀಶ, ವಿಶ್ವನಾಥ, ನಾರಾಯಣ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದವಲೇಶ್ವರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ತಂಡವು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೆನಿನ್ ನಗರದ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣೆಕೆ ಮಾಡುವ 29 ವರ್ಷದ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಪೋತುಲ ಸುಂಕ ಎಂಬಾತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತಾನೂ ಇತರೆ 4 ಜನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್‌ನಿಂದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಿ-ಕೊತ್ತಕೋಟ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಆನಂದನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಶ್ರೀಘದಲ್ಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಂಚರ‍್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಜಿ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

