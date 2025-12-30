ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ 3 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ಸಾಲು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Vaikuntha Ekadashi at Lakshmi Venkateswara Temple, Davangere
ದಾವಣಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 10:11 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಎಂಸಿಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ‌ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪತ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ದರ್ಶನ: ಏಕಾದಶಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತೆರಳಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ದೇವರ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ‌ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಚಕ ಮುರಳಿ ಅಚಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭಕ್ತರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.‌

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶೇಷತೆ: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಏಕಾದಶಿಗಿಂತಲೂ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

DAVANAGERE
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
VAIKUNTHA EKADASHI

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

