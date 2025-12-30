ETV Bharat / state

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಈ ದಿನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ

ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

VAIKUNTHA EKADASHI
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 30, 2025 at 4:39 PM IST

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಕೆಲವೆಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರಂದು ವೈಕಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸವಾದ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ದಿನ. ಧನುರ್ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ವ್ರತವು ಎಲ್ಲಾ 24 ಏಕಾದಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಈ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ವಿಷ್ಣು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ನೈಕಾದಶ್ಯಾಃ ಪರಂ ವ್ರತಂ" ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Vaikuntha Ekadashi
ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

2025ರಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 30) ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಪಂಚಾಂಗ ಭೇದದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 10ರಂದು ಸಹ ಆಚರಣೆಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯು ವಿಶೇಷ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ: ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಕಥೆಯಿದೆ. ಮುರಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೋದರು. ವಿಷ್ಣುವು ಮುರನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುರ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇಹದಿಂದ ಏಕಾದಶಿ ದೇವಿಯು ಹೊರಬಂದು ಮುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಳು. ವಿಷ್ಣುವು ಆಕೆಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ವರ ನೀಡಿದನು. ಈ ದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ದಿನವೂ ಇದೇ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.

Vaikuntha Ekadashi
ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ: ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ, ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಇಂದು ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ 22 ಸಾವಿರ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗ್ವೇಕರ್ ಅವರು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ‌ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟವಧಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ 22 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು

ಭಕ್ತೆ ಅನುಷಾ ಮಾತನಾಡಿ‌ ತಿರುಪತಿಯಂತೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

