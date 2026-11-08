‘ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿಗೂ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜು
Vadiraja Valaga Mandali: ‘ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೂ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 8, 2026 at 4:06 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ’ ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಕ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶನಿವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂ.ಎನ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ (ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್) ಅವರು, ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೇ ಸೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ: ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗಲಾಟೆ’ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಜೋಗುಳ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ 3ನೇ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಎಂ.ಎನ್.ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕರಾವಳಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್, ತಮಿಳು-ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗೀತ ಸಾಹಿತಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು, ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನವಿರಾದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಗೆ ಪರಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಿಗರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಥಾಹಂದರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ರೀಮೇಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ರೀಮೇಕ್ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದರು.
ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೂ, ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
55 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ತಾರಾಗಣದ ವೈಭವ: ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮಂಗಳೂರು, ಮುಲ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಡೀಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ತೂಮಿನಾಡು, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳೂರು, ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲೂರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ವೇದಾಂತ್, ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ವಿ ರಾವ್, ವೇನ್ಯ ರೈ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಚೆನ್ನೈನ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಸ್ಟಂಟ್ ಶಿವು ಸಾಹಸ, ವಿನಾಯಕ ಆಚಾರ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲಾವಿದ ದೇವಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
9 ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತಮಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಿವಿಎಂ’: ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಒಟ್ಟು 9 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (5 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್). ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ‘ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕ ಅಭಿ ವಿ., ‘ವರಾಹರೂಪಂ’ ಹಾಡಿ ಖ್ಯಾತರಾದ ಸಾಯಿವಿಘ್ನೇಶ್, ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್, ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಹಾಗೂ ಖುದ್ದು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿ ವಿ. ಹಾಡಿರುವ ಇಂಪಾದ ಗೀತೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಭಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ, ನಟರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ.ಪಡೀಲ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಲೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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