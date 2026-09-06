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ದಾವಣಗೆರೆ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತ

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಪಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

POCSO CASE
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ - ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 3:58 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಪಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.‌ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ತರಕಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗವಾಡಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ‌ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹರಿಹರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಎಸ್. ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜುಲೈ 14 ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ಷರತ್ತುಬದ್ದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿರುವ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ. ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್.ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಖಂಡ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ, ಅಪವಾದಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋವುಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.

"ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಪಥ. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ನ್ಯಾಯ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಂತ ಶಿವಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಹರಿಹರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರ ಭಕ್ತರು ಮಠದ ಪರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬರೆದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
VACHANANANDA SWAMIJI
DAVANAGERE
ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ
POCSO CASE

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