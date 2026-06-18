ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಜೂ. 30ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟ್
ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತೆ 30ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 1:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತೆ 30ಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ವಕೀಲ ಎಸ್. ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೇ 2ಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: "ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇ 2ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ದೂರುದಾರರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿರ್ಯದುದಾರರು ಜೂನ್ 6ಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೂರುದಾರರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಕ್ಸೋ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಜರು: "ಜೂನ್ 23ಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಅಂದು ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಮಠದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಈ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಎಂದರೆ ತನಿಖೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವರದಿ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ತನಿಖೆ ಬಳಿಕವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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