ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ : ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕರೆ, ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 2:58 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ 14 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಬಳಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು.‌

ಅಂದು ಸತತ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಹಾಗೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಜನ ಬಾಲಕರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.‌

ದೂರು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಮಿತಿ ಮಠಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣೆ, ಭೋಜನಾಲಯ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ : ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್​​ಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಾರು ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ 'ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ದುರ್ಗೋಜಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆದಿ ಯೋಗಿಯವರ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಮಠದತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದರು.

