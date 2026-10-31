ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತ: ಅಥಣಿ ಮೂಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ದುರ್ಮರಣ, ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತವರು ಗ್ರಾಮ
Helicopter Crash In Uttarakhand: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೃತ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರ ತವರು ಗ್ರಾಮ ಅರಟಾಳದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 3:57 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಟಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ತವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಿದ್ದ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 'ಇಂಚಿಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು - ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಊರು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಡ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರೈಲು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅರುಣ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಐಗಳಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜಮಖಂಡಿಯ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ (BLDE) ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟು ಪಡೆದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ 2008ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಪಿಎಸ್ಐ (PSI) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ 34ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಎಸಿಬಿ (ACB) ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಬಿ (CCB) ಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ, ನೆಲಮಂಗಲ, ಕುಣಿಗಲ್, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮರ ಸಾಳುಂಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅಣ್ಣ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಕೇದಾರನಾಥ ಹಾಗೂ ಬದ್ರಿನಾಥಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆಯಿತು ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಸ್ನೇಹಿತ ರೂಪೇಶ್ ಗಾಟಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅರುಣ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ತೆರಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಊರಿನ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಒಡನಾಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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