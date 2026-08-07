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ಅನ್ನಿ, ಟೈನಿ, ಕಾಳಿ, ಅಕಿರಾ, ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 6 'ಮೂಕ ಯೋಧ'ರ ಸಾಥ್! ಇವರ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

POLICE DOGS ACHIEVEMENTS
ಪೊಲೀಸ್​​ ಶ್ವಾನಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 1:36 PM IST

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ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನದಳದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು, ಆರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾನದಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್, ರಿಟ್ರೀವರ್, ಡಾಬರ್‌ಮನ್ ಪಿಂಚರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಲಿನೋಸ್ ತಳಿಯ ಆರು ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ಇವು ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

Police dogs achievements
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ (ETV Bharat)

ಸ್ಫೋಟಕ ಪತ್ತೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಶ್ವಾನಗಳು: ಅನ್ನಿ, ಟೈನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಎಂಬ ಶ್ವಾನಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಕೈಗಾ ಅಣುಸ್ಥಾವರ, ಕದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೊಡಸಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ತಳಿಯ ಅನ್ನಿ 96ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 2023ರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಟೈನಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಿರಾ, ಕಾಳಿ ಮಿಂಚು: ಡಾಬರ್‌ಮನ್ ಪಿಂಚರ್ ತಳಿಯ ಅಕಿರಾ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕಿರಾ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಕಿರಾ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

Police dogs achievements
ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat)

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾ: ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮಲಿನೋಸ್ ತಳಿಯ ಸುಭಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಾಟ ತಡೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ ಶ್ವಾನಗಳೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧ, ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಧರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. - ದೀಪನ್ ಎಂ.ಎನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ.

ದಕ್ಷ ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಳವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNADA
POLICE DOGS
ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ
POLICE DOGS ACHIEVEMENTS

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