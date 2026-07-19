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ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದ 'ಸೂಪಾ': ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ವಾನದ ಕಥೆ

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ವಾನವೊಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲದ ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

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ಪೊಲೀಸ್​ ಶ್ವಾನ 'ಸೂಪಾ' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 19, 2026 at 3:55 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಅಪರಾಧ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ವಾನ 'ಸೂಪಾ'.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗೋಕರ್ಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ವಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಗೋಕರ್ಣದ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸೂಪಾ' ಶೋಧ: ​ಗೋಕರ್ಣದ ರೆಸಾರ್ಟ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಸೇವಿಸಿ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೂಪಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಳಿಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಬ್ಬನ ಮಾದಕ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು ಮಾಡಿದೆ.

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ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸ್​ ಶ್ವಾನ 'ಸೂಪಾ' (ETV Bharat)

ಸೂಪಾ ಕುರಿತು..:​ ಸೂಪಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಚುರುಕಾದ 'ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಮ್ಯಾಲಿನೋಯಿಸ್' (Belgian Malinois) ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ವಾನವಾಗಿದೆ.

​ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2025ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಈ ಶ್ವಾನಮರಿ, ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಚುರುಕುತನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

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ಪೊಲೀಸ್​ ಶ್ವಾನ 'ಸೂಪಾ' (ETV Bharat)

ಜೂನ್ 9, 2026ರಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಸೂಪಾಗೆ, ಸದ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗಳಾದ ಪ್ರವೀಣ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ಗುರಾವ್ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಾಧಾರಣ ವಾಸನಾ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಳಿವು: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಪಾ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ, ಅಸಾಧಾರಣ ಘ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ​ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳಿರಲಿ, ಲಗೇಜ್ ತುಂಬಿದ ವಾಹನಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳೇ ಇರಲಿ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂಸಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ​ ಶ್ವಾನ 'ಸೂಪಾ' (ETV Bharat)

​ಗಾಂಜಾ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ತಂಬಾಕು, ಹೆರಾಯಿನ್, ಕೊಕೇನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಸೂಪಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ, ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆಯ ಜಾಲದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಇಡೀ ಜಾಲವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪಾ ಇದೀಗ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

UTTARA KANNADA
POLICE DOG DETECTS DRUG ADDICTS
GOKARNA RESORT DRUGS CASE
ಪೊಲೀಸ್​ ಶ್ವಾನ ಸೂಪಾ
POLICE DOG SUPA

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