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ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್

ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

File Photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 10:55 AM IST

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ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಕು ಇರಿತ - ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: ಹಳಿಯಾಳದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಬಾರ್ ಬಳಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 23 ರ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಂಭು ಅಂಕೋಲೆಕರ (35 ವರ್ಷ, ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್) ಏಕಾಏಕಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಲೆ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಭುಜಕ್ಕೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನಾ ನಂ 249/2026 BNS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 24 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uttar Kannada Police arrests two accused on assault case
ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ (Uttar Kannada Police Press release)

ಶಿರಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಜಾತಿ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ: ಇನ್ನು ಶಿರಸಿಯ ಮಿರ್ಜಾನಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸೆಪ್ಟಂರ್​ 25 ರ ರಾತ್ರಿ 10:45ಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ (21 ವರ್ಷ, KHB ರೋಡ್, ಶಿರಸಿ) ಅವರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಗಿರೀಶ್​ ವಾಮನ ನಾಯ್ಕ (ಗುಡೇಅಂಗಡಿ, ಕುಮಟಾ) ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.

Uttar Kannada Police arrests two accused on assault case
ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ (Uttar Kannada Police Press release)

ಈ ಕುರಿತು ಶಿರಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನಾ ನಂ 107/2026 ಹಾಗೂ SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎಸ್.ಪಿ ದೀಪನ್ ಎ. ಎನ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

UTTAR KANNADA
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ
ASSAULT CASE

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