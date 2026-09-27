ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್
ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 27, 2026 at 10:55 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕು ಇರಿತ - ಕೊಲೆ ಯತ್ನ: ಹಳಿಯಾಳದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಬಾರ್ ಬಳಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 23 ರ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಅವರ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಂಭು ಅಂಕೋಲೆಕರ (35 ವರ್ಷ, ಬಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್) ಏಕಾಏಕಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಲೆ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಭುಜಕ್ಕೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಹಳಿಯಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನಾ ನಂ 249/2026 BNS ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿರಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಜಾತಿ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ: ಇನ್ನು ಶಿರಸಿಯ ಮಿರ್ಜಾನಕರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಸೆಪ್ಟಂರ್ 25 ರ ರಾತ್ರಿ 10:45ಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ (21 ವರ್ಷ, KHB ರೋಡ್, ಶಿರಸಿ) ಅವರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಗಿರೀಶ್ ವಾಮನ ನಾಯ್ಕ (ಗುಡೇಅಂಗಡಿ, ಕುಮಟಾ) ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ.
ಈ ಕುರಿತು ಶಿರಸಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನಾ ನಂ 107/2026 ಹಾಗೂ SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಶಿರಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎಸ್.ಪಿ ದೀಪನ್ ಎ. ಎನ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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