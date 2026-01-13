ETV Bharat / state

ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶವ ದಹಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

PEANUT SHELLS FOR CREMATION
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 8:18 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ) ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾದ ಇರುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸುವ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ‌ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ(2025) ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಮೃತದೇಹದ ದಹನಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಐದಾರು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತು ವಾಸನೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ (ETV Bharat)

ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ದಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಚಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣಿ ಅಂಶದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 15 ರಿಂದ 16 ಟನ್ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆ ಜೀವ ಹಾನಿ: ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ದಹನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಚೀಲ (ಪ್ರತಿ ಚೀಲ 30 ಕೆ.ಜಿ.) ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ದಹನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶವದ ದಹನಕ್ಕೆ ಆರೇಳು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಶವ ಸುಡಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ಇರುವೆ, ಜಿರಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ‌ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜೀವ ಹಾನಿಯೂ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ ಚದರ್​ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಆಧುನಿಕ ದಹನ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲೈಟ್​ಗಳು, ಜನರೇಟ‌ರ್, ಶೌಚಗೃಹ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾನ್​ಗಳಿರುವ ವಿಶಾಲ ಸಭಾಂಗಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳು, ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸರ್ವಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮನಃಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ‌ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಫನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಚಂದನ, ಶಾಲು, ಲುಂಗಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ 11ನೇ, 12ನೇ ಅಥವಾ 13ನೇ ದಿನ ಪುನಃ ಬಂದು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭವರ್​​ಲಾಲ್ ಜೈನ್ (ETV Bharat)

51 ಸಾವಿರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ: 1997ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ನ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮವನ್ನು ಭವರ್​ಲಾಲ್ ಸಿ. ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 51 ಸಾವಿರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭವರ್​​ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. 1997ರಲ್ಲಿ 99 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇಶ್ವಾಪುರ ನಗರ ಜನತೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಜೈನ ಸಮಾಜ, ಕಚ್ಚಿ ಸಮಾಜ, ಗುಜರಾತಿ ಸಮಾಜಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿದೆ: ಈ‌ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ‌ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಶವ ಸುಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಸಬೇಕಿತ್ತು‌. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​, ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶವ ಸುಡಲು ಹಳೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು, 3 ರಿಂದ 3.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆಯು ಕಡಿಮೆ ಬರುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪ್ಪಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಿಗಳು ಸಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದುಡಿಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸ್ನೆಹಿತರು, ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ವಿರೇಂದ್ರ ಜೆಡ್ಡಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಂದುಭಾಯಿ, ಭರತ್ ಭಾಯಿ, ಕಿರಣ ಭಾಯಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 51 ಸಾವಿರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 7 ಜ‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಿತ್ಯ 3 ರಿಂದ 5 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಶವ ಸುಡಲು ನಾಲ್ಕೈದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಶವ ಸುಡಲು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಸುಡುವಾಗ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ‌ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಯವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,350 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡವರಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮಾಲೀಕರೇ ತಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನಾನೂಕೂಲವಾಗಬಾರದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮೃತದೇಹ ಸುಡುವಾಗ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ‌.‌ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗಾರ್ಡನ್​ ತರಹ ಇದೆ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

KESHWAPUR CREMATORIUM
DHARWAD
ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ
