ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಿ: ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಂಚ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (IANS And ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದ್ಯದ‌ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​ನ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ‌. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆವಾರು ಕರ್ಮಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ‌. ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಲೀಕರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.‌ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿದೆ‌ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.

ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ಬೇಡುವ ತಿಂಡಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಯೂವಿನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ; ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆದಾರರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

