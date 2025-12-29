ಅಂದು ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸದನ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥಾಣೇದಾರ್ ಅವರು ತಾವು ಓದಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
Published : December 29, 2025 at 10:42 AM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: 56 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆದರೆ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದ. ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ತಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ತನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಹಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ 1969ನೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಷಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಸಿಟಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥಾಣೇದಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟವೃಷ್ಟಿಗೈದು, ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆಯೋಜಕರ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್ ಮನಸೋತರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಸಾಹಿತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವ ಥಾಣೇಧಾರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದವರೆಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ 1955ರ ಫೆ.22ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಶಹಾಪುರದ ಮೀರಾಪುರ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
1977ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು, 1979ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. 1982ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿಗಳಿಸಿದರು. 1982ರಿಂದ 1984ರವರೆಗೆ ಮಿಷಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1984ರಿಂದ 1990ರವರೆಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೊಲೈಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸಂಗತಿ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, "ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾಗಿದ್ದೆ: "ನಾನು SSLCವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾಗಿದ್ದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದ ನೆನಪು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿತು" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ: ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್, "ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಲಾಢ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸದನಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಅಮೆರಿಕ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಈಗ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅತೀವ ಹರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ, ಅಮೆರಿಕಗೆ ಭಾರತದ ಮಿತ್ರತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು: "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೇರಿ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಡೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿಮುಖನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂದು ಯಶ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.
"ಬೆಳಗಾವಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು. ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂಬುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಥಾಣೇದಾರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ನುಡಿಗಳು.
ಬೆರಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಥಾಣೇದಾರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥಾಣೇದಾರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು.
ಪಟವರ್ಧನ ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಲೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಸಾಹೇಬ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಪಟವರ್ಧನ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಟವರ್ಧನ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1914ರಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಾಲೆ, 1920-21ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಂಡಿತು.
ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಉರ್ದು, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಚಿಂತಾಮಣರಾವ್ ಪಟವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಜಯರಾಜೇ ಪಟವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್, ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
