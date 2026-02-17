ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸವಿದು, ಆಟೋ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೋರ್ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೆಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 17, 2026 at 8:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜುಂ ಪರ್ವೇಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೋರ್ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಭೆಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ಮು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿದು ಆಟೋ ರೈಡ್: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಜಿಯೋ ಗೋರ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾತ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಖಡಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಸವಿದು, ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಸವಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಂಚಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 700 ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 43ರಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಂದವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುರುಪಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
