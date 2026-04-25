ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಾವು: ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖಸ್ಥರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ವರದಿ - ಮಹೇಶ್​ ಎಂ. : ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3,600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತೀವ್ರನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.

CHALUVAMBA CHILDRENS HOSPITAL
ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 5:44 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಡ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಿಶು ಮೃತಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್​ ಒಡೆಯರ್​ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಎಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ : ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ , ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತವುದು ಹಾಗೂ ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಾರದ ಡಾ. ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 450 ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವು: ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಬಡವರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3,600 ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವಿನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.13% ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲವೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭಾರ ಮುಖಸ್ಥ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಈ ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಏಕೈಕ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಚೆಲುವಾಂಬ ಕೇವಲ ಬಡವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ.

ಚೆಲುವಾಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಚೆಲುವಾಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಡೆದು ಕಟ್ಟಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಇದರ ನವೀಕರಣದ ಬದಲಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಚೆಲುವಾಂಬ ಬಡವರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಾನು ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ.

