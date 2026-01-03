ETV Bharat / state

ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಆಫ್​​ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಂದ ₹71.41 ಲಕ್ಷ ಹಗರಣ: ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್​​​​​​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್​​​​​​​​​ ಆಫ್​​​​​​​​​​ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

POLICE BOOKED A JOINT MANAGER OF BANK OF BARODA FOR THE ALLEGED MISAPPROPRIATION OF CASH, JEWELLERY
ಪುಲುಗುಜ್ಜು ನಿವಾಸಿ ಆರೋಪಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್​​​​​​ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್​​​​​​​​ ಆಫ್​​​​​​​​​ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಟಿಎಂ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ₹71.41 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಭಾರಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪುಲುಗುಜ್ಜು ನಿವಾಸಿ ಆರೋಪಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ (30), ಅವರು ದಿನಾಂಕ 04-09-2023 ರಿಂದ 19-12-2025ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪೆರ್ನೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಟಿಎಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಆರೋಪಿತನು 06-02-2024 ರಿಂದ 16-12-2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಟಿಎಂ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹70,86,000/- ಮೊತ್ತದ ಹಣ ವಂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, 19-12-2025ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ₹55,000/- ಮೌಲ್ಯದ 4.400 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆರೋಪಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು 17-12-2025ರಂದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಆಫ್​​ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ C.V.S. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ (50), ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗಳೂರು ಅವರು 23-12-2025ರಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 121/2025 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS-2023) ಕಲಂ 314, 316(5), 318(2) ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹರಿವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

DAKSHINA KANNADA
UPPINANGADY BANK OF BARODA
ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಆಫ್​​ ಬರೋಡಾ ವಂಚನೆ
ಎಟಿಎಂ
MISAPPROPRIATION OF CASH OF BANK

