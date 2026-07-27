ಮಂಗಳೂರು ಖೋಟಾನೋಟು ದಂಧೆ ಪ್ರಕರಣ: ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮುದ್ರಣ; ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೇರಿ ಹಳೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಚು ಬಯಲು!
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು, ನಕಲಿ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 27, 2026 at 7:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು : ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡೆಂಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇದಿಸಲಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಖೋಟಾನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಜಾಲದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಖೋಟಾನೋಟನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಪ್ತಿಯಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮುದ್ರಿಸಿದ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬೇರೆಡೆ ಖೋಟಾನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಕಲಿ ಸೀಲ್ ಬಳಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬ ನಿವಾಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಕಲಿ ನೋಟು ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಈತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನಕಲಿ ನೋಟು ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಇವರ ಹಳೆಯ ಅಪರಾಧಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಖೋಟಾನೋಟು ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಖೋಟಾ ನೋಟು ಚಲಾಯಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆ