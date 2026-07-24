ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುವಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹಣ ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪ: 7.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೀಜ್
ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುವಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹಣ ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
Published : July 24, 2026 at 8:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಷೇಧಿತ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯುವಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹಣ ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 7.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇಕ್ರಾ ವೆಲ್ಫೀರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ನಗರದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. 2020 ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯುಎಪಿಎ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಫಾನ್ ನಾಸೀರ್, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಮರ್ಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೆಡರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಡಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಕೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಟೆಕಿ ಜುಹಾಬ್ ಹಮೀದ್ ಶಕೀಲ್ ಮುನ್ನಾನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಿಹಾಬ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
2020ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಅಬ್ದುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಕ್ರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇರ್ಫಾನ್ ನಾಸೀರ್ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಕ್ರಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೂಲಕ ಕುರಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿ ಯುವಕರನ್ನು ಟರ್ಕಿ ಮೂಲಕ ಸಿರಿಯಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಎಎ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಸಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವೇಳೆಯೂ ಐಸಿಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹರಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಇದೀಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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