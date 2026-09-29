ನಾಗಮಂಗಲದ 22 ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಸೆ. 10 ಹಾಗೂ 11ರಂದು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
Published : September 29, 2026 at 7:18 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ನಾಗಮಂಗಲದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಡಿ 22 ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಸುಮೋಟೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ಹಾಗೂ 11ರಂದು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವೀರಪ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ, ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಗಂಭೀರ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಕಡತಗಳಾದ ಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೈಬರಹದ ಆರ್ಟಿಸಿ, ಎಂ. ಆರ್, ಆರ್ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಖಾತೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ದಾಖಲೆಗಳು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಥವಾದ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕಲ್ಲು ಕ್ರಷರ್, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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