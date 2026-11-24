ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮೈ ನಡಗಿಸುವ ಚಳಿ: ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ
Published : November 24, 2026 at 3:54 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮೈ ನಡೆಗಿಸುವ ಚಳಿ ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಚಳಿ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಳಿ ಮೈ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ಜನರನ್ನು ಹೈರಣಾಗಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮೈ ನಡೆಗಿಸುವ ಚಳಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೃದಯ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸದಾನಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಡುಪನ್ನ ಜನರು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸಂಜೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಚಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಗಮನ ಹರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಲಕ್ಷಣ್ ಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಳಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಳಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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