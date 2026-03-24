ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರೋಪ: ಎಸಿಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ : ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

traffic-signal-installation-in-mysuru
ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು
Published : March 24, 2026 at 5:18 PM IST

ಮೈಸೂರು : ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್​ಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು ಮೈಸೂರಿನ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ನಗರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜನರ ದೂರಾಗಿದೆ.

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರೋಪ, ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್​ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

43 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ : ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 53 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 43 ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಆಧುನಿಕ ಹೊಸ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್​ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಜೆಎಲ್​ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್​ಟಿಒ ಸರ್ಕಲ್​ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದ ದಾರಿಗೆ 6 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಿವೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ದಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

traffic-signal-installation-in-mysuru
ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿ 96 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

traffic-signal-installation-in-mysuru
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರು ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್​ನವರು ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್​​ಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

unscientific-traffic-signal-installation-in-mysuru
ನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಡೈರಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

traffic-signal-installation-in-mysuru
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು

ಎಸಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ 53 ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ 43 ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

