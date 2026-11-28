ಹಾಸನ; ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಟಿ ಧರಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಓಡಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ: ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಟಿ ಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 9:24 AM IST
ಹಾಸನ: ನಗರದ ಹೇಮಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಟಿ ಮತ್ತು ವೇಲು ಧರಿಸಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲನ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನ. 22ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.36ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಓಡಾಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಆತನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಾಸನ ನಗರವಾಸಿಗಳು, ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಪರಿಚಿತನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಆತ ಹೋಗುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಆತ ಹೆದರಿ ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೈಟಿಯನ್ನು ಕಳಚಿ, ಪುರುಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಆತನ ನಡೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮನೆಗಳ್ಳತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಆತ ತನ್ನ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ? ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಈತನ ಚಲನವಲನ ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಲಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, "ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಓರ್ವ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆತ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆತನಿಂದ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
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