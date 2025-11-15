ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!
ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಜೋಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 7:48 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಶನಿವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರೇ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಳವ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಕಂಡ್ರಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಳವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಬಳಿ ಹಾಕಿದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದೇ ತಯಾರಿ: ಹೆಳವ ಸಂಗಮೇಶ್ ದೂರದ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲ್ಲತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇವರ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನಗಳಿರುವುದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಗಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ತಮಗೆ ಗೋಕಾಕ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಂಗಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಪಂಡಾಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬರದಾದರೆ, ಭೋಜನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು, ಕುರ್ಚಿ, ಅಲಂಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮದುಮಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಭೂರಿ ಭೋಜನ: ಹೆಳವ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂರಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಜೀರಾರೈಸ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಡಗಿಪಾಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು, ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿರಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಳವರು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಳವನ ಅದ್ದೂರಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಮದುಮಗಳು ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಳವ ಸಮುದಾಯ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೆಳವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಳವರು ತಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಳವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲು ಮನೆಯವರು ಮನೆಯ ಮಗನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಳವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿ ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದವರು ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೆಳವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಲು ಮನೆತನದವರ ಕಷ್ಟಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಳವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಳವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲುಮನೆತನದವರು ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಳವರಾದರೂ ಸಹ ಒಕ್ಕಲುಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ತಂದೆ -ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
