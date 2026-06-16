ಗುಜರಿ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ 'ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್' ಆಯಿತು! ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಯುವಕರ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ
ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ ಅದು ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : June 16, 2026 at 8:08 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ! ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಿನೆಮಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿನೂತನ ಕನಸಿನ ಕಥೆ.
ಸೇವಾ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಶಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿ, ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಜನರು ನೋಡಲೆಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವಿ ಟು ಗೈಸ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆ: ಗುರುಪುರದ ಬಂಡಸಾಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೆನೆದು, ಬಿಸಿಲಾದರೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದವರು "ವಿ ಟು ಗೈಸ್" ತಂಡದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಯುವಕರು.
"ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಚರ್ಚೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಳೆಯ ಮಿನಿ ಬಸ್ವೊಂದನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಟು ಗೈಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರಮ, ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲವೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಂಡವಾಳ. ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗಿದೆ 'ಬಸ್'ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ?: ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಹಸ್ಯ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶೀಟ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ವೀಕ್ಷಣಾ ತಾಣವಾದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್: ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಾಗ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುರುಪುರದ ಬಂಡಸಾಲೆಯ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬಸ್ ಏರಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಲೆಂದೇ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಜಾಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುಪುರದ ಬಂಡಸಾಲೆಯ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಾಗೂ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
"ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕೆಲಸ. ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರತನ್.
ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ: ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಂತ್, "ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ಅನ್ನೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವೂ ದೊರಕಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಯಾರಿಗೂ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ವಿ ಟು ಗೈಸ್ ತಂಡ ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅನಾವರಣದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಲೆಂದೇ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ."
ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಸ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ ಅದು ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಇಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವಕರ ಕನಸು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹತ್ತು ಯುವಕರ ಕನಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಕರಾವಳಿಯ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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