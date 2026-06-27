ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಠ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
Published : June 27, 2026 at 5:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ''ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನದೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಕುರಿತ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವುದು ಆ ಭಾಗದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ರೈತರ ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನಗರದ ಮೂರು ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಇನ್ನು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಹಠ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆನೆಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕು'' ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
''ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೊದಲು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಡವೆಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಿಜ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಸರೆರಚಾಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಹಣ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಪಾಪಿಗಳು ಯಾರು'' ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹಳೆ ವಿಚಾರ, ''ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಚಾರ ಕೈಬಿಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಜನರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ನಾನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವೆ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಯುವಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ'' ಎಂದರು.
RSS ನೋಂದಣಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಾವು ಶಾಖೆಗೆ ಬರಲಿ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ'' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶೇ. 80%ರಷ್ಟು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಿಡದಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಕ್ವಿಜೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರದು'' ಎಂದರು.
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ಸಹಜ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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