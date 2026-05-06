ETV Bharat / state

ನಾವು ಟೀಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು: ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ

ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ನನ್ನ ಲೋಪವೂ ಇದೆ‌. ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಜನ ನಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

UNION MINISTER V SOMANNA
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 6, 2026 at 7:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಮಸಮರದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಟೀಂ ವರ್ಕ್​ನಿಂದ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಂದೂ, ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಪಸಮರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲುಂಡ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಾವು. ಇದನ್ನರಿತು ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲ್ಲ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋಲು ನೋವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ದುಡ್ಡು,‌ ಪಾಪದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೂ ಬಂಗಾಳದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ವಂಶಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆಗಲಿದೆ. ಮೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ.ಬಂಗಾಳ ಜನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದ್ದವರು ಈಗ 200 ಸೀಟ್ ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ಯಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಟಿಎಂಸಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಮೇ 9ರಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.‌ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದಯೆ, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾರಂತೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಆರೋಪ

TAGGED:

BENGALURU
KARNATAKA BY ELECTIONS
KARNATAKA BJP
UNION MINISTER V SOMANNA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.