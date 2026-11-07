ಖರ್ಗೆಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಜನರಿಗಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತದ ಜನತೆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 7, 2026 at 10:01 AM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಬಳಿಯ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕದ್ರಿ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು.
ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, 'ಮೋದಿ ಕಹೀಂ ನಹೀ ಜಾಯೇಗಾ' (ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ). ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ದೇಶದ 142 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತದ ಜನತೆಗಿದೆ" ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ದೇಶಭಕ್ತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಹಿಡಿಸಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು 'ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದರೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುವಿರಿ: "ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುರುದ್ದೇಶದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಮಹಾಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅವರ "ಭಾರತ ಸಮುದಾಯಂ ವಾಳ್ಗವೇ" ಕವನದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಅಂದು ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅವರು 30 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 142 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ? ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು (SIR) ಏಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಮತದಾರರು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೋಗಸ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಡೋರ್ ನಂ. 1,288 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಈಗ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಅಪರಿಚಿತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಶೀರ್, ಅಹ್ಮದ್ ಕಬೀರ್, ಫಾತಿಮಾ ಮುಫೀದ) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ! ಇಂತಹ ನಕಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"40 ಲಕ್ಷ ಜನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳದಂತೆ ದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವ ಇರ್ಫಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಲದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಕಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ, ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಡಾ. ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈ., ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ, ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ, ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಟ್ಯಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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