ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಹೇರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಾ?: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Published : March 29, 2026 at 6:17 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಅದು ಹೇರಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಮೊದಲು ನಾವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನವರು ನಕ್ಕಿದ್ರು.‌ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿದೆ. ನಾವೂ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ.‌ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀಬೇಕು ಎ‌ಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶರುವಾದಾಗ ಹಿಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಾ?. ಪೋಷಕರು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿ ತೆಗೆದ್ರಿ?. ರಾಜ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೇನಾಗಿತ್ತು?. ಅವರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಥರ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸಿದರೂ ಕಲೀತಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ಕಾರ, ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: SSLCಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ನೀಡುವ ಬದಲು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಬದಲು ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾ.31ರಂದು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದವು. ಏತ್ಮನಧ್ಯೆ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕ ಬದಲು ಗ್ರೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮರಾಠಿ, ತುಳು, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ ರೀತಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 625ರ ಬದಲು 525ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

