ETV Bharat / state

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ, ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪನಾ? ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಐಡಿಯಾ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಮರೆತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

Union Minister Shivraj Singh Chouhan Slam Karnataka State Govt
ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 8:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬ ಹತಾಶೆ ಭಾವನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್​ಗಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮನರೇಗಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಾರಿ ತಂದಿರುವ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಕೆಲಸದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮನರೇಗಾಯಲ್ಲಿ ಅಗುತ್ತಿದ್ದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 125 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಐಡಿಯಾ, ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಮರೆತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಓದುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳಿನ ಯಂತ್ರದಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಮನಾರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ ರೀತಿ ವೇಷಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಮನರೇಗಾದಲ್ಲಿ 3,351 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 21 ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ‌ಕೋಯ್ಲು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನರೇಗಾದಡಿ 2.13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದರೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8,48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8,739 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾದರೆ ಎನ್​ಡಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 48,549 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಮನರೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸನಾ.? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿ ದಿನವನ್ನ 125ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1,51,282 ಕೋಟಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಮೀಸಲೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2,86 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಜವಾಹರ್ ರೋಜ್ ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜವಾಹರ್ ತೆಗೆದು ಮನರೇಗಾವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ರಾಮ್ ಜೀ ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ. ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

TAGGED:

SHIVRAJ SINGH CHOUHAN SLAM
VB G RAM G
ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್
BENGALURU
UNION MINISTER SLAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.